Урожай зерновых в Воронежской области может превысить 6 млн тонн

В 2023 году в Воронежской области планируется урожай зерновых и зернобобовых культур, а также кукурузы на зерно в сумме на более 6 млн т. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным на 16 октября, аграрии региона собрали 5,4 млн т зерновых, средняя урожайность составила 43 центнера с гектара.

По словам курирующего агропромышленный комплекс вице-премьера облправительства Виктора Логвинова, планируемый урожай 2023 года будет ниже рекордного показателя 2022-го (6,9 млн т зерновых) из-за «тяжелых погодных условий прошлой осени». «Случился недосев озимого клина площадью 242 тыс. га. Нынешний результат воронежских аграриев считаю достойным»,— отметил господин Логвинов.

Подробнее о ситуацией с уборкой урожая в Воронежской области и соседних регионах — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников

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