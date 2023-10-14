Водитель иномарки скончался из-за столкновения со столбом в Ленобласти
Водитель Volkswagen Polo погиб после столкновения с бетонным столбом на дороге в Бокситогорском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербурге и области.
По информации правоохранительных органов, ДТП случилось 14 октября в 10:53. Автомобиль двигался по 1-ому километру первого подъезда к городу Пикалево. За рулем Volkswagen Polo был 41-летний водитель. Уточняют, что по неустановленной причине он не справился с управлением и врезался в столб. Смерть автомобилиста наступила на месте ДТП.
Полицейские проводят проверку по факту происшествия. Специалисты устанавливают обстоятельства аварии.
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