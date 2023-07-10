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В Самаре предложили застроить жильем участок в Октябрьском районе

Власти подвели итоги общественных обсуждений в Самаре. Один из вопросов, который на них рассматривался, касался малоэтажной многоквартирной жилой застройки в Октябрьском районе на Второй просеке. Возражений против проекта, как и голосов «за», по этой теме на публичных слушаниях не прозвучало. Заключение опубликовано на сайте городской администрации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Под застройку рассматривался участок площадью 534 кв. м. Заявителем выступил Калюжный С.Е.

Второй вопрос, который рассматривался на этих же слушаниях, касался индивидуального жилищного строительства в Красноглинском районе на 19 км Московского шоссе. Его предлагается провести на участке площадью 444 кв. м. Проект поддержали. В итоге слушания признали состоявшимися.

Ранее в Самаре прошли слушания на тему реконструкции ул. Лейтенанта Шмидта. Ряд горожан не поддержал проект.

Георгий Портнов

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