В Самаре предложили застроить жильем участок в Октябрьском районе

Власти подвели итоги общественных обсуждений в Самаре. Один из вопросов, который на них рассматривался, касался малоэтажной многоквартирной жилой застройки в Октябрьском районе на Второй просеке. Возражений против проекта, как и голосов «за», по этой теме на публичных слушаниях не прозвучало. Заключение опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Под застройку рассматривался участок площадью 534 кв. м. Заявителем выступил Калюжный С.Е.

Второй вопрос, который рассматривался на этих же слушаниях, касался индивидуального жилищного строительства в Красноглинском районе на 19 км Московского шоссе. Его предлагается провести на участке площадью 444 кв. м. Проект поддержали. В итоге слушания признали состоявшимися.

Ранее в Самаре прошли слушания на тему реконструкции ул. Лейтенанта Шмидта. Ряд горожан не поддержал проект.

Георгий Портнов