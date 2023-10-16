Латвия закрыла два КПП на российской границе

Латвия с сегодняшнего дня, 16 октября, закрыла два пункта пропуска на границе с Россией — «Виентули» и «Педедзе». На границе выставлены бетонные заграждения, передает «Интерфакс».

Обстановка на КПП «Виентули» спокойная, заявил глава Вецумского волостного управления Илмар Лоцанс. Он уточнил, что застрявших на КПП людей отвезут на автобусах на ближайший пограничный пункт в Гребнево (с российской стороны — КПП «Убылинка»).

Правительство Латвии 12 октября постановило закрыть КПП «Виентули» и «Педедзе». Это было инициативой латвийского МВД. Решение властей объясняется тем, что РФ утвердила особый порядок для въезда граждан Украины через третьи страны: с 16 октября они смогут попасть в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области (на границе с Латвией), а также через московский аэропорт Шереметьево.

Лаура Кеффер