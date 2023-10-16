В зоне СВО погиб контрактник-мотострелок из Нижневартовска

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб Родион Хазиев из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра). Как сообщили в пресс-службе городской администрации. Дата и место прощания в сообщении не указывается.

«Младший сержант Родион Хазиев нес службу по контракту, выполняя боевые задачи в должности стрелка мотострелкового батальона. Наш земляк встал на защиту мирного населения, с честью служил Родине»,— сказано в сообщении.

Родион Хазиев родился и вырос в Нижневартовске, где и окончил школу №43. С 2003 по 2004 годы он проходил военную службу по призыву в ВС РФ в звании младшего сержанта.

Напомним, ранее в ходе СВО погиб младший сержант из Нижневартовска Дмитрий Аймурзин. Югорчанина посмертно наградили орденом Мужества.

Полина Хабарова

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