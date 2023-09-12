Водитель мотострелковой роты из Нижневартовска погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб младший сержант из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Аймурзин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Он выполнял боевые задачи в должности водителя мотострелковой роты мотострелкового батальона танкового полка.

Дмитрий Аймурзин окончил среднюю школу №2 Нижневартовска в 2003 году. С 2005 по 2007 годы проходил военную службу по призыву в должности водителя. Являлся ветераном боевых действий (2008 год). До СВО работал в ООО «ТД Электротехмонтаж».

Югорчанина посмертно наградили орденом Мужества. Правительство ХМАО пообещало оказать помощь семье военного.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте