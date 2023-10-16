Курултай намерен отозвать из Госдумы законопроект о штрафах в сфере ЖКХ

Члены комитета Курултая Башкирии по жилищной политике и инфраструктурному развитию поддержали проект постановления об отзыве из Госдумы проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Поправки в КоАП РФ были разработаны депутатами предыдущего созыва фракции КПРФ в парламенте Башкирии. «Законопроект направлен на защиту граждан от выставления гражданам необоснованных счетов за жилищно-коммунальные услуги,— отмечал ранее председатель Курултая Константин Толкачев.

Документ предусматривает штраф за завышение платы на коммунальные услуги — с должностных лиц от 4 тыс. до 5 тыс. руб., с юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. За повторные правонарушения полагаются штрафы от 30 тыс. до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до 250 тыс. — для юридических. Если должностное лицо допускает такое правонарушение более трех раз, в отношении него предлагается применять дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

В пресс-службе Курултая республики ранее сообщали, что законопроект был поддержан профильным комитетом Госдумы и Правительством России.

Присутствовавший на заседании комитета Курултая депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев сообщил участникам мероприятия, что концепция законопроекта «нормальная», но его необходимо доработать. По его словам, документ не нашел поддержки в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству, и в Правительстве страны. «Некоторые юристы трактуют предложение, как повторное наказание»,— отметил Павел Качкаев. Он попросил вернуть документ для доработки, чтобы внести его повторно в первом квартале 2024 года.

Вице-спикер Курултая Башкирии Салават Хусаинов поддержал бывшего начальника (господин Хусаинов долгие годы был заместителем Павла Качкаева в администрации Уфы). По мнению Салавата Хусаинова, аналогичную административную ответственность необходимо распространить на ресурсоснабжающие организации.

Олег Вахитов

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