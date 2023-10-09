Госдума рассмотрит законопроект Курултая Башкирии о штрафах в сфере ЖКХ

10 октября депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный Курултаем Башкирии. Профильный комитет Госдумы рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

«Законопроект направлен на защиту граждан от выставления гражданам необоснованных счетов за жилищно-коммунальные услуги,— отметил председатель Курултая Константин Толкачев.

Законопроект предусматривает за нарушение сроков уплаты штрафа за завышение платы за коммунальные услуги административное взыскание с должностных лиц от 4 тыс. до 5 тыс. руб., с юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. За повторные правонарушения полагаются штрафы от 30 тыс. до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до 250 тыс. — для юридических. Если должностное лицо допускает такое правонарушение более трех раз, в отношении него предлагается применять дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Согласно Жилищному кодексу поставщик ЖКУ, начисливший потребителю завышенные суммы, должен выплатить штраф — 50 % от суммы переплаты. На практике принудить к выплате штрафа затруднительно, отмечается в сообщении.

Ранее Правительство России поддержало концепцию законопроекта.

Майя Иванова

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