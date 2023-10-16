Продажи лекарств в аптеках Петербурга снизились на 7%

За период с января по август 2023 года в аптеках Санкт-Петербурга было продано более 122 млн упаковок лекарств. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 7%. Об этом со ссылкой на данные аналитиков DSM Group 16 октября сообщают «Ведомости Северо-Запад».

По мнению экспертов издания, отрицательная динамика может свидетельствовать о том, что в прошлом году произошел резкий скачок спроса из-за негативных ожиданий, связанных с возможным повышением цен на лекарства. В свою очередь, положительная динамика текущего года по отношению к прошлому фиксировалась в мае-августе, что частично помогло отыграть показатели марта, когда падение к тому же месяцу 2022 года ставило 30%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет по тарифам Петербурга запустил в Telegram бота, через который петербуржцы смогут проверить предельную стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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