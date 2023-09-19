В Петербурге запустили Telegram-бот для проверки цен на важнейшие лекарства

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга запустил в Telegram бота, через который петербуржцы смогут проверить предельную стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе комитета.

Для проверки нужно отправить в бот с адресом @PreparatSPbBot название лекарства из перечня жизненно важных лекарств, а потом выбрать производителя и форму выпуска. В случае, если препарат был продан по завышенной стоимости, в комитете рекомендуют отправить в бот фотографию чека, адрес аптеки и контактные данные. После этого комитет сможет провести проверку аптеки, в которой продали лекарство, и привести цену в соответствие с утвержденной надбавкой.

В комитете по тарифам напомнили, что в настоящее время для предприятий в России действует мораторий на проведение контрольных мероприятий, поэтому комитет не проводит плановые проверки, но продолжает осуществлять мониторинг и проводить профилактические мероприятия.

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