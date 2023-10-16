В двух регионах Сибири снизилась цена на дизельное топливо

В Новосибирской области цена на дизельное топливо снизилась почти на 12 тыс. руб. В сентябре стоимость за тонну доходила до 75,5 тыс. руб., сейчас его цена упала до 63,7 тыс. руб., сообщил глава минсельхоза области Евгений Лещенко.

«То есть минус 12 тыс. руб. за тонну — снижение весьма существенное. Проблем с отгрузкой нет»,— заявил господин Лещенко. Ранее аграрии области заявляли, что стоимость топлива увеличилась на 20% в сентябре.

Аналогичная тенденция отмечается в Алтайском крае. По словам главы региона Виктора Томенко, сейчас «удалось преодолеть напряженную ситуацию с ценами на топливо». Губернатор добавил, что этого удалось достичь благодаря мерам, принятым федеральным правительством: в конце сентября были введены ограничения на экспорт бензина и дизеля, что помогло, считает Виктор Томенко, насытить внутренний рынок.

По данным Новосибирскстата, в сентябре индекс потребительских цен на моторное топливо составил 104,7% относительно августа. При этом в Томской области, согласно данным Томскстата, складывается иная ситуация: с начала года розничная цена на бензин увеличилась в среднем на 13%. В частности, стоимость АИ-92 увеличилась на 12,5%, АИ-95 — на 13,1%, АИ-98 — на 14,2%. На дизтопливо в среднем прирост составил 9%.

В Приангарье бензин марки АИ-95 по сравнению с августом подорожал в среднем на 1 руб. 70 коп., до 59,3 руб. за литр; АИ-92 — на 1 руб. 60 коп., до 54,4 руб.; дизельное топливо — на 3 руб. 80 коп., до 68,6 руб., приводит данные Иркутскстат.

Также рост цен на топливо фиксируется в Красноярском крае, где только за сентябрь топливо подорожало на 15,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Красноярскстат, топливо марки АИ-92 за год выросло в цене на 14%, АИ-95 — на 16,5%, АИ-98 — на 14,7%. Дизельное топливо увеличилось в стоимости на 15,2%.

О том, как правительство борется с выросшими ценами на бензин,— в материале «Топливо вновь тянут на биржу».

Александр Киселев, Новосибирск