Бывшую помощницу семьи Сергея Шнурова обвинили в краже более 5,5 млн рублей

Московская полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело о краже у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены Ольги более 5,5 млн руб., в которой обвиняется бывшая личная помощница семьи Анастасия Кулигина, стало известно «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным «Ъ» почти одновременно с передачей дела в прокуратуру адвокат госпожи Кулигиной Ярослав Пакулин обратился к Хамовническому межрайонному прокурору Всеволоду Ситникову с просьбой вернуть дело для дополнительного расследования.

По версии следствия, работая помощницей четы, Анастасия Кулигина более 60 раз перевела на свою карту деньги со счета супруги музыканта, которым ей доверили управлять. Еще одно обвинение касается похищения 3,5 млн руб. наличными, которые певец получил за выступление на частной вечеринке.

Госпожа Кулигина согласилась с частью обвинения, которая касается краж со счета Ольги Шнуровой, но отрицает, что забрала наличные. Представитель семьи Шнуровых от комментариев отказался, сославшись на адвокатскую тайну.

По информации «Ъ», уголовное дело краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) было возбуждено 7 декабря прошлого года следователями ОМВД по району Хамовники. Заявление подала Ольга Шнурова, которая заметила расхождения в тратах.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте