Новым главным тренером тамбовского ФК «Спартак» стал Дмитрий Фомин

Тамбовский футбольный клуб «Спартак» в качестве главного тренера возглавил Дмитрий Фомин. Об этом сообщили в клубе.

На этом посту Дмитрий Фомин сменил Сергея Рыжикова, который ушел из «Спартака» в конце августа. После отставки господина Рыжикова господин Фомин выводил клуб на поле в качестве и.о. главного тренера.

Дмитрию Фомину 48 лет. До переезда в Тамбов он тренировал «Труд-Тихорецк», «Кубань холдинг» (дважды), «ТСК-Таврию» и «Динамо-Владивосток». Наибольший успех получил, когда по итогам сезона 2020/21 занял с «Кубанью холдингом» второе место в Профессиональной футбольной лиге (тогда — третий по силе чемпионат России).

Вместе с Дмитрием Фоминым в тренерский штаб «Спартака» вошел Игорь Жегулин.

О крахе прежнего главного тамбовского ФК читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Отфутболили в СИЗО».

Александр Прытков

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