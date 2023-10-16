Суд в Петербурге отказался отпускать из колонии блогера Пыжа

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство блогера Андрея Пыжа о замене ему наказания более мягким видом. Осужденный по п.д ч.2 ст.283.1 УК РФ (распространение данных, являющихся государственной тайной) на пять лет лишения свободы мужчина пытался добиться условно-досрочного освобождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщили 16 октября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, в своем ходатайстве господин Пыж просил заменить ему колонию на принудительные работы. Из материалов следует, что осужденный отбыл 3/4 срока наказания, вину признал, раскаялся в содеянном. Сейчас он работает в колонии на швейном производстве укладчиком-упаковщиком, принимает участие в благоустройстве колонии, криминальную субкультуру не принимает и не поддерживает.

Суд на это отметил, что вину в передаче сведений Украине осужденный признал уже в колонии, что вызывает сомнения в искренности его чувств и эмоций, а также в исправлении. Кроме того, причиненный вред Пыж не загладил и перед государством даже не извинился.

В итоге суд Андрею Пыжу отказал.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция объявила в розыск автора Youtube-канала про единоборства и самооборону «Боевые ботаники» Евгения Кириллова, известного под псевдонимом «Грандмастер».

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