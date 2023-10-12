Петербургская полиция объявила в розыск автора Youtube-канала «Боевые ботаники»

Популярный петербургский блогер и автор Youtube-канала про единоборства и самооборону «Боевые ботаники» Евгений Кириллов, известный под псевдонимом «Грандмастер», заявил, что региональное управление МВД объявило его в федеральный розыск по подозрению в распространении фейков об армии.

Господин Кириллов сообщил в своем Telegram-канале, что узнал об уголовном преследовании в отношении себя, когда запросил электронную справку об отсутствии судимости через сервис «Госуслуги». «И вот, пожалуйста. Оказывается, еще в конце декабря 2022 года я объявлен в федеральный розыск»,— написал он.

В опубликованном снимке документа в качестве основания значится «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Евгений Кириллов отметил, что из-за интереса со стороны силовиков теперь он не сможет попасть в Санкт-Петербург, чтобы заменить паспорт, срок которого истек в апреле по достижении владельцем 45 лет. Сам блогер последние годы проживает в Эстонии. На своих ресурсах он выступает с резкой критикой специальной военной операции, а также осуждает спортсменов, которые поддерживают действия российской армии.

В конце августа по этой же статье суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии общего режима участницу движения «Демократический Петербург — Мирное сопротивление» Ольгу Смирнову. Активистка находилась в СИЗО с мая 2022 года.

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте