Жители двух районов Екатеринбурга заявили о сбое в работе Wildberries

В микрорайонах Орджоникидзевского района Эльмаш и Уралмаш жители столкнулись со сбоем в работе онлайн-ритейлера Wildberries. Как сообщил читатель порталу E1, некоторые екатеринбуржцы не могли оформить заказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Приложение показывало, что все пункты выдачи в этих районах недоступны либо из-за "перегрузки", либо без объяснения причин»,— отметил читатель издания.

Как пояснили порталу представители компании, проблема может заключаться в самом приложении, а сами пункты выдачи заказов (ПВЗ) работают стабильно. «В обновленном приложении ПВЗ доступны. Рекомендуем обратившимся к вам читателям обновить клиентское приложение, так как иногда в старой версии возможны сбои, которые устранены в новой обновленной версии»,— передает издание слова представителей Wildberries.

Впрочем, как рассказал читатель «Ъ-Урал», никаких сбоев в работе последней версии мобильного приложения не отмечается.

Напомним, в сентябре Администрация Екатеринбурга подала иск в Арбитражный суд Свердловской области на Wildberries. Как указано в исковом заявлении, оно подано из-за того, что компания начала строить склад, не получив разрешение.

Полина Хабарова

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