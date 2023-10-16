Суд приостановил дело о взыскании 204 млн рублей с челябинского КУИЗО

Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по иску ульяновской компании «МСУ-7» к комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО) о взыскании 204,5 млн руб. долга за возведение здания для отдела полиции. Это связано с проведением экспертизы, назначенной по ходатайству ответчика. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Эксперты должны выяснить, соответствует ли результат выполненных ООО «МСУ-7» работ условиям муниципального контракта и обязательным нормативным требованиям, определить объем и стоимость фактически выполненных работ, а в случае выявления дефектов и недостатков установить причину их возникновения и объем средств, необходимых для устранения.

Согласно определению суда от 13 октября, экспертизу необходимо провести в срок до 27 ноября. До 4 декабря эксперты должны представить суду мотивированное заключение. Заседание по вопросу возобновления производства по делу назначено на 11 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ООО «МСУ-7» из Ульяновска с весны этого года добивается взыскания 204,5 млн руб. задолженности по муниципальному контракту на поставку и возведение модульного здания на перекрестке улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого. В здании планировалось разместить новый отдел полиции. Контракт общей стоимостью 288 млн руб. был заключен в июле 2022 года. Представители истца утверждают, что договор был исполнен в полном объеме до конца 2022 года, но основную часть денег заказчик не заплатил.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте