Венера Лушникова стала и.о. главы Устиновского района Ижевска

И.о. главы администрации Устиновского района Ижевска стала Венера Лушникова. Соответствующая информация появилась на сайте администрации столицы Удмуртии. Она занимает пост заместителя главы районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, ранее стало известно, что Юрий Опарин, который ранее занимал пост главы администрации Устиновского района, перешел на аналогичную должность в администрации Октябрьского района.