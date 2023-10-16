Юрий Опарин возглавил Октябрьский район Ижевска

Юрий Опарин назначен главой администрации Октябрьского района Ижевска с 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии. До этого с февраля 2023 года он руководил администрацией Устиновского района. Ранее работал в Федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, в сентябре пост главы Октябрьского района оставила Наталья Новикова, временно исполняла обязанности руководителя районной администрации ее заместитель Елена Гондырева. Госпожа Гондырева вернулась на прежнюю должность.

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