Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа приостановила торги

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТС) с 11:25 мск приостановила торги в товарных секциях, следует из ее пресс-релиза. Причины не уточняются.

«О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно»,— сказано в сообщении торговой площадки.

СПбМТС — крупнейшая товарная биржа в РФ, она проводит биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. 27 сентября биржа установила новый рекорд суточных торгов нефтепродуктами — их объем превысил 200 тыс. тонн.

Лаура Кеффер