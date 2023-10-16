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Коммерсантъ FM
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Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа приостановила торги

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТС) с 11:25 мск приостановила торги в товарных секциях, следует из ее пресс-релиза. Причины не уточняются.

«О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно»,— сказано в сообщении торговой площадки.

СПбМТС — крупнейшая товарная биржа в РФ, она проводит биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. 27 сентября биржа установила новый рекорд суточных торгов нефтепродуктами — их объем превысил 200 тыс. тонн.

Лаура Кеффер

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