В Невском районе Петербурга после ремонта открылся прыжковый бассейн

В Центре водных видов спорта «Невская волна» на улице Джона Рида в невском районе Санкт-Петербурге завершился масштабный ремонт прыжкового бассейна.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, из-за протечек в прыжковой чаше 25-метрового бассейна еще в 2021 году было принято решение установить вкладыш из нержавеющей стали. Ремонтные работы начались в июне этого года и закончились в сентябре. В настоящий момент спортсмены уже приступили к тренировкам, уточнили в городской администрации.

Центр водных видов спорта «Невская волна» был открыт в 2011 году. На сегодняшний день там тренируются 1,2 тыс. человек.

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