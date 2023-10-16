УФАС проиграло очередной спор по поводу строительства ЦУР Башкирии

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил исковые заявления АО «Региональный фонд» и ООО «Проектстройкомплекс» о признании незаконным постановления республиканского УФАС о наложении штрафов.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в феврале 2022 года антимонопольное ведомство признало в действиях ГКУ «Хозяйственное управление», Республиканского управления капитального строительства (РУКС), АО «Региональный фонд» и ООО «Проектстройкомплекс» нарушения ФЗ «О защите конкуренции» при определении генподрядчика строительства здания Центра управления республикой на улице Тукаева в Уфе. Им стал «Проектстройкомплекс», предложивший исполнить контракт за 540,7 млн руб. Средства были выделены в виде пожертвований из Фонда социальных целевых программ (принадлежит «Региональному фонду»). По мнению антимонопольной службы, был сговор заказчика с генподрядчиком.

В конце 2022 года суд первой инстанции, куда обратились участники сделки, оставил решение УФАС в силе, но в апреле текущего года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял противоположное мнение. На этом основании ответчики подали иски о признании незаконным постановления о наложении штрафов (сумма взыскания в материалах дел не указана). Удовлетворяя иски, суд сослался на результаты рассмотрения исков о признании решения УФАС недействительным.

ООО «Проектстройкомплекс» зарегистрировано в Уфе в 2007 году. Принадлежит Константину Афанасьеву. В 2022 году чистая прибыль составила 21 млн руб. при выручке 3,13 млрд руб.

Олег Вахитов

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