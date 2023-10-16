Избирком Польши сообщил о рекордной явке на парламентские выборы —71,99%

Глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк заявил, что явка на парламентские выборы в республике достигла рекордных за историю страны 71,99%, передает агентство PAP.

По данным экзитполов, правящая восемь лет «Право и справедливость» Ярослава Качиньского набирает 36,8% голосов, этого недостаточно для формирования правящего большинства. Ее потенциальный партнер «Конфедерация» получила 6,2%, что не повлияет на ситуацию. Крупнейшая оппозиционная партия Польши «Гражданская коалиция» набрала 31,6%, «Третий путь» — 13%, «Левые» — 8,6%. В случае объединения эти три партии смогут претендовать на право формирования правительства.

После подсчета 25% голосов «Право и справедливость» занимает первое место с результатом 40,06%, «Гражданская коалиция» получила 26,40% голосов, объединение «Третий путь» — 14%, «Левые» — 8%.

Ранее сегодня, 16 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов сформировать новое правительство. Лидер «Гражданской коалиции» Дональд Туск заявил, что именно он будет формировать новое правительство.

Эрдни Кагалтынов