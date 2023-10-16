Сдача первой очереди морского угольного терминала запланирована на 2024 год

Сдача первой очереди морского угольного терминала на севере Красноярского края ожидается в 2024 году. Как указывается в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на следующий год, проект реализуется в рамках освоения Сырадасайского угольного месторождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В начале марта текущего года компания «Северная звезда» (входит в холдинг AEON) заявила, что скорректирует сроки реализации и объем инвестиций в проект создания промышленного кластера на Сырадасайском угольном месторождении. В 2019 году, когда сообщалось о планах создания каменноугольного кластера, объем инвестиций оценивался в 35 млрд руб., позже сумма увеличилась до 45 млрд руб.

Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект включает создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского порта «Енисей», автодороги, вахтового поселка, электростанции, аэродрома и других объектов. В декабре 2021 года компания сообщила о начале работ по строительству обогатительной фабрики на месторождении.

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Александр Киселев