В Петербурге выставят на продажу «Outlet Village Пулково»

Инвестиционная компания Hines из США выставила на продажу свои активы в Санкт-Петербурге и Подмосковье — доли в «Outlet Village Пулково» и «Outlet Village Белая Дача». Об этом со ссылкой на консультантов, работавших с объектами, сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уточняется, что в настоящий момент компания рассматривает различные предложения от инвесторов, какие-либо конкретные претенденты на покупку не называются.

«Outlet Village Пулково» общей площадью более 31 тыс. кв. м был открыт в 2015 году. Рыночная стоимость актива, по оценкам экспертов, может составлять 8-9 млрд рублей.

О том, что у «Outlet Village Пулково» в Петербурге может появиться новый владелец, «Ъ-СПб» писал еще в начале октября.

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