У «Outlet Village Пулково» в Петербурге может появиться новый владелец

Торговый центр «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге может перейти к новому владельцу, компания Hines (США) планирует избавиться от активов в России, сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В издании со ссылкой на двух консультантов, которые работали с объектами, отметили, что американская инвесткомпания выставила на продажу два аутлета, в Петербурге и Подмосковье. Заинтересованным лицам предлагаю приобрести доли в «Outlet Village Белая Дача» и «Outlet Village Пулково».

Пока что не приводят, кто находится в числе претендентов на активы компании. Источники указали, что Hines изучает поступающие предложения от инвесторов. Процесс выхода из владения недвижимостью в компании назвали сложным и добавили, что для сделки понадобится полное соблюдение государственных требований, а также наличие документов от органов, которые позволят ее совершить.

Ранее сообщалось, что в Петербурге собираются продать бывшую воинскую часть у Кушелевской дороги, это решение поддержала правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков.

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