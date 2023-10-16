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В Сызрани расследуют дело о сходе тепловоза с рельсов

Возбуждено административное дело после происшествия с тепловозом в Сызрани. Преступление, о котором в нем идет речь, касается угрозы безопасности движения на железнодорожном транспорте (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ). Об этом сообщает Сызранская транспортная прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось 19 сентября текущего года около 04:30 (MSK) на тупиковой ветке 13 неэлектрофицированного пути станции «Новоспасское» Куйбышевской железной дороги. Передние колеса тепловоза сошли с рельсов.

Никто не погиб и не пострадал. Установлено, что происшествие случилось из-за того, что машинист оставил состав в нерабочем состоянии без наблюдения. Также он нарушил порядок закрепления тепловоза на железнодорожном пути.

Ответственные должностные лица получили представления надзорного ведомства.

Материалы административных дел переданы в Управление Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу. Ранее силовики провели проверку по факту происшествия.

Георгий Портнов

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