В Сызрани расследуют происшествие с тепловозом

Начата проверка по факту происшествия с тепловозом в Самарской области, которое случилось ночью во вторник, 19 сентября. Инцидент произошел около 4:30 (MSK) на тупиковой ветке 13-го пути станции Новоспасское Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщает Сызранская транспортная прокуратура.

Фото: Сызранская транспортная прокуратура

«По предварительным данным, произошел сход с рельс тепловоза передними колесными парами. Задержек движения других поездов нет»,— говорится в сообщении.

На месте происшествия работала восстановительная бригада. Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

Ранее в Самаре случилось происшествие с теплоходом «Норд». Судно заходило в шлюз и навалилось на створку ворот правым бортом головной секции баржи. Транспортные прокуроры также начали проверку по факту инцидента.

Георгий Портнов