СКР возбудил дело после нападения выходцев из Азербайджана на петербуржцев

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), в основу которого легло видео из соцсетей, где неизвестные лица нападают на жителей города. Под подозрением — подростки из азербайджанских семей.

О том, что группа молодых людей избивает прохожих и выкладывает ролики в сеть, стало известно 15 октября. Господин Бастрыкин в тот же день поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СКР Олегу Бобкову предоставить доклад по этой ситуации.

По версии следствия, один из них, 17-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, Турал, 15 октября на улице Ленсовета напал на прохожего, спровоцировав драку. «В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого, а также дополнительных эпизодов его преступной деятельности и иных лиц, причастных к совершению преступления»,— говорится в сообщении комитета.

Известно, что молодой человек ведет Telegram-канал «Жизнь бродяги». В нем он публикует хулиганские выходки, которые совершает компания подростков. Первым про канал рассказал в одном из своих пабликов бывший лидер сообщества «Мужское государство» (признано экстремистским Нижегородским областным судом) Владислав Поздняков.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург