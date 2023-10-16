В Тюмени с 21 октября изменится схема движения автобуса №36к

В Тюмени схема движения автобуса №36к изменится с 21 октября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в маршрут будут добавлены два остановочных пунктов.

В схему движения автобуса № 36к «Центральный рынок — с/о «Ландыш»» добавятся остановки «с/о "Дачи"» и «с/о "Текстильщик"». Отмечается, что на этих пунктах остановка будет осуществляться в обоих направлениях движения.

Напомним, с 27 по 31 октября будет перекрыт участок дороги по улице Александра Логунова. С 24 октября по 6 ноября будет перекрыта улица 9 января.

Полина Хабарова

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