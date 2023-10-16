На мэрию Медногорска подали в суд из-за неработающей канализации
Удовлетворен иск прокурора Медногорска к местной администрации и коммунальной службе. Суд обязал ответчиков капитально отремонтировать объекты системы водоснабжения в селе. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Ранее контрольный орган провел проверку и установил, что жители села Рысаево не могут использовать центральную систему водоснабжения. При этом коммунальная сеть на территории не работает, потому что насосное оборудование «вышло из строя и жители вынуждены использовать собственные источники водоснабжения», выяснили прокуроры. В связи с этим надзорное ведомство направило иск в суд.
Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области на чиновников Приволжья подали в суд за отказ ремонтировать ветхий водопровод. Прокуроры установили, что коммуникации общей протяженностью 755 м в муниципальной собственности сельских поселений Давыдовка и Заволжье были значительно изношены.