На мэрию Медногорска подали в суд из-за неработающей канализации

Удовлетворен иск прокурора Медногорска к местной администрации и коммунальной службе. Суд обязал ответчиков капитально отремонтировать объекты системы водоснабжения в селе. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган провел проверку и установил, что жители села Рысаево не могут использовать центральную систему водоснабжения. При этом коммунальная сеть на территории не работает, потому что насосное оборудование «вышло из строя и жители вынуждены использовать собственные источники водоснабжения», выяснили прокуроры. В связи с этим надзорное ведомство направило иск в суд.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области на чиновников Приволжья подали в суд за отказ ремонтировать ветхий водопровод. Прокуроры установили, что коммуникации общей протяженностью 755 м в муниципальной собственности сельских поселений Давыдовка и Заволжье были значительно изношены.

Георгий Портнов