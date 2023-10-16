МВД объявило в розыск адвоката Марка Фейгина

Министерство внутренних дел России объявило в розыск адвоката Марка Фейгина (внесен в реестр иностранных агентов). В базе МВД указано, что господин Фейгин разыскивается по статье УК, по какой именно — не уточняется.

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В 2012–2018 годах Марк Фейгин представлял интересы участниц группы Pussy Riot, бывшего главы меджлиса крымских татар (запрещено в РФ) Мустафы Джемилева и осужденного за шпионаж гражданина Украины Романа Сущенко.

В апреле 2018 года Адвокатская палата Москвы лишила господина Фейгина статуса адвоката за нарушение норм кодекса профессиональной этики. Поводом для этого послужили его высказывания с использованием нецензурной лексики в социальных сетях в адрес адвоката Сталины Гуревич и блогера Анатолия Шария. В апреле 2022 года Минюст внес Марка Фейгина в реестр иностранных агентов.