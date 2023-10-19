Как правильно покупать легкий коммерческий автомобиль

К выбору автомобиля для легких коммерческих перевозок в текущих условиях следует подходить очень серьезно. Для бизнеса важны первоначальная цена приобретения автомобиля и стоимость его эксплуатации. Если вы считаете расходы на топливо или электричество, надо учитывать именно среднегодовое потребление: летом у вас будет один расход, а зимой — совершенно другой. Для электромобиля он будет в два раза выше. Для отопления кабины, скорее всего, придется использовать Webasto, сухой дизельный обогреватель воздуха, иначе зимой за 12-часовую смену электромобиль израсходует на обогрев кабины значительную часть заряда аккумулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учредитель NEO CARS Анатолий Курушин

Фото: Предоставлено NEO CARS Учредитель NEO CARS Анатолий Курушин

Фото: Предоставлено NEO CARS

Если говорить о лизинге и автокредитах, то самая главная рекомендация — внимательно изучать договор. Важно понимать, что лизинг не имеет смысла, если вы планируете досрочно выкупать технику. Вам все равно придется заплатить практически всю сумму процентов за оставшийся срок, в то время как по автокредитам досрочное погашение не подразумевает выплату всех процентов. У некоторых лизинговых компаний вообще не предусмотрена переуступка по договору. То есть вам нужно закладывать в затраты все платежи по лизинговому графику.

За последнее время цена легких коммерческих автомобилей существенно выросла, в том числе это относится к отечественным авто от того же ГАЗа. Причины понятны: отечественные машины выпускаются с использованием импортных комплектующих, цены на которые резко возросли из-за санкций и роста курсов валют. Поэтому бизнес не торопится покупать подорожавшие российские авто и «докатывает» старые.

Китайцы не торопятся заходить на российский рынок LCV из-за заградительных сборов, которые введены в нашей стране для стимулирования отечественного производства или сборки. Минимальная сумма утилизационного сбора для транспортных средств категории N1, к которым относятся многие LCV, составляет 481 500 руб. Помимо этого есть еще акциз, ввозной НДС 20%, сертификация, а также необходимость развивать продажи и маркетинг, поддерживать склад запасных частей и осуществлять сервисное обслуживание. Все это делает российский рынок LCV для Китая не очень привлекательным и даже рискованным. Хотя сейчас активность китайских производителей грузовиков LCV невысока, но со временем новые партнеры будут заходить на свободные российские сборочные площадки. Яркое подтверждение этому — калининградский «Автотор», который активно адаптирует производство для выпуска коммерческой и не только техники из КНР.

Говоря о перспективности легких коммерческих автомобилей на электрическом ходу, стоит отметить, что бизнес, который сможет преодолеть ограничения, связанные с особенностями эксплуатации электротранспорта, однозначно сможет извлечь существенную выгоду при его использовании. Стоимость километра грузоперевозок на электрической тяге в пять-шесть раз ниже, и это может обеспечить сотни тысяч рублей экономии в год с одного транспортного средства. При ночной зарядке даже по коммерческому тарифу без учета домашней зарядки стоимость километра может составлять 75 коп., а в некоторых регионах и того меньше. Но опять же нужно оценивать все в совокупности: цену машины, расходы на запчасти, кузовные элементы, топливо, транспортный налог, платные парковки в городах. Например, в России среди электрических LCV сейчас представлены «Газель» e-NN, EVM PRO на базе шасси «УАЗ Профи», Pilotcar P-1000 (Турция), WOLV FC25 (платформа Fengchuen, производство — Китай, сборка — Нижний Новгород). «Автотор» запустил изготовление мало- и среднетоннажных грузовиков Foton под маркой Brock с электрическими силовыми установками. В начале 2024 года планируется наладить выпуск электрических малотоннажников Sollers Atlant и Argo на основе китайских JAC N25/N35 и JAC Sunray. Ну и в следующем году на рынок выйдет одна любопытная новинка от нашей компании в сегменте электрических LCV.

Анатолий Курушин, учредитель NEO CARS (поставки и обслуживание коммерческих, легковых электромобилей и гибридов)