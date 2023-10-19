Правила Рэя Далио

Принципы — фундаментальные истины, которые ложатся в основу ваших действий, позволяющих вам добиться от жизни того, что вы хотите. Их можно применять снова и снова в похожих ситуациях, они помогут вам достичь своих целей.
Воспринимайте свою жизнь как игру.
Экономика не сложная вещь. Она просто состоит из большого числа движущихся деталей.
Невозможно отделить экономику от управления деньгами. Занятия экономическими исследованиями сделали меня более успешным трейдером.
Не будьте перфекционистами, так как перфекционисты тратят слишком много времени на мелкие различия за счет крупных, важных вещей. Будьте эффективными неперфекционистами.
Помните, что единственное, для чего нужны деньги,— получить то, что вам хочется. Поэтому серьезно подумайте, что для вас ценно, и поставьте это выше денег. За какую сумму вы бы продали хорошие отношения? В мире нет столько денег, чтобы заставить вас отказаться от отношений, которые для вас ценны.