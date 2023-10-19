Машина по имени Bridgewater Associates

Bridgewater Associates как место работы не похожа ни на какую другую компанию. В 2011 году один из бывших сотрудников компании в интервью журналу AR, освещающему деятельность хедж-фондов, дал Bridgewater такую характеристику: «Bridgewater — культ. Изолированный, с харизматичным лидером и с собственной догмой».

Отношения между сотрудниками в Bridgewater были построены на концепции абсолютной прозрачности, которую проповедовал Далио (в русскоязычных источниках можно встретить также переводы «радикальная прозрачность», «радикальная транспарентность», «предельная прозрачность»). Вот несколько основных принципов этой концепции.

В компании записывается почти все, за редким исключением: встречи, совещания, собеседования. Записи доступны всем сотрудникам. Все сотрудники должны быть согласны с «Принципами», разработанными Далио, и следовать им. К ним относятся как фундаментальные принципы жизни, так и принципы менеджмента. Руководство, в котором перечислены 210 принципов, выдавалось всем сотрудникам компании. В 2011 году оно было выложено в интернет и стало общедоступным.

Полная честность. Все вопросы обсуждаются открыто, в том числе с самим Далио. Тот, кто обсуждает коллегу за его спиной, будет уволен.

Боль + анализ = прогресс. Формула, выведенная Далио, который считает, что боль дает сигнал о том, что нужно усвоить какой-то урок. Проанализировав ситуацию, можно достичь прогресса. Сотрудники Bridgewater пользуются специальным приложением, в которое можно записать эмоции, которые они чувствуют, а потом проанализировать свои чувства, отвечая на специально подобранные вопросы.

Меритократия идей. Решения принимают не отдельные люди (автократия) и не большинство путем равноправного голосования (демократия). В Bridgewater действует свой принцип. На рабочих встречах участники постоянно оценивают друг друга с помощью специальных точек, положительных и отрицательных, по нескольким десяткам характеристик. Матрица с точками постоянно обновляется. Специальное приложение Dot Collector обеспечивает голосование, показывая как результат равноправного голосования, так и результат с учетом степени компетентности (как проголосовали те, чье мнение имеет наибольший вес).

Сведения о сотрудниках, собранные разными способами (оценка, тестирование, анализ принятых ими решений), обрабатываются с помощью компьютерных алгоритмов. На каждого сотрудника составляется так называемая бейсбольная карточка, на которой перечислены его слабые и сильные стороны, а также данные, на основе которых сделаны эти выводы. «Бейсбольные карточки» используются для оценки компетентности сотрудников.