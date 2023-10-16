На птицефабрике в Ленобласти закрыли подпольный алкогольный цех

Сотрудники управления экономической полиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли подпольное производство суррогатного алкоголя в Ломоносовском районе.

Как сообщили 16 октября в региональном главке полиции, кустарный цех размещался на территории птицефабрики на Нарвском шоссе в Кипенском сельском поселении. В ходе обыска в полуподвальном помещении полицейские обнаружили и изъяли около 75 тонн суррогата, часть из которого уже была разлита по бутылкам с этикетками отечественных водочных брендов и готова к реализации. Здесь же были изъяты поддельные акцизные марки, которые наклеивались на бутылки с суррогатом.

Возбуждено уголовное дело. В полицию для разбирательства доставлено несколько мигрантов, причастных к незаконному производству, двое из которых позже были заключены под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бары «Угрюмочная» в Петербурге закрыли из-за торговли алкоголем без лицензии.

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