Бары «Угрюмочная» в Петербурге закрыли из-за торговли алкоголем без лицензии

Экономическая полиция Санкт-Петербурга провела рейд в барах сети «Угрюмочная», в ходе которого подтвердилась оперативная информация о торговле алкоголем без государственной лицензии. Бары временно закрыли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции посетили заведения сети по трем адресам: на улице Рубинштейна, на Невском и Литейном проспектах. Поводом для проверки послужила поступившая в полицию информация о том, что в барах торгуют алкоголем без лицензии на продажу.

В результате рейда информация подтвердилась. Возбуждено уголовное дело по статье о торговле алкоголем без лицензии (ст. 171 УК РФ). Точную сумму, на которую незаконно реализовали алкоголь, установят при помощи судебной товароведческой экспертизы. Однако сведения автоматизированной системы учета и количество изъятого алкоголя — около 300 бутылок — свидетельствуют о том, что выручка от продажи превышает 1 млн руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте