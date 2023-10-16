В Крыму в течение недели стоимость дизтоплива снизят на 1 рубль

В Крыму до конца текущей недели стоимость 1 литра дизельного топлива на заправках трех крупнейших топливных компаний снизят на 1 руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Стоимость снизят на АЗС компаний АТАН, ТЭС и «Крым ойл» в рамках соглашения о снижении цен на топливо. Как отметил глава РК, продолжается мониторинг ситуации на рынке.

Ранее в Минфине заявили, что рост цен на бензин и дизель в ряде регионов РФ был вызван действиями компаний-перекупщиков, которые приобретали ресурс для экспорта.

«Когда курс доллара быстро пошел вверх, прибыль от экспортных операций резко выросла, что, естественно, спровоцировало активизацию перекупщиков»,— сообщил «Ведомостям» статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что с полуночи 14 октября в Крыму снизят цены на бензин и дизельное топливо до 59,80 руб. на бензин Аи-95, 55,80 руб. на Аи-92 и 66,80 руб. на дизтопливо.

Анастасия Донскова

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