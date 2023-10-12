В Крыму снизят цены на бензин и дизтопливо

Начиная с полуночи 14 октября в Крыму снизят цены на бензин и дизельное топливо. О достижении соответствующей договоренности сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Аксенов Фото: Сергей Аксенов

Литр дизельного топлива на заправках полуострова будет стоит 66,80 руб., 95-го бензина — 59,80 руб., 92-го — 55,80 руб. Это максимальная планка цены за литр топлива, о которой власти договорились с компаниями.

«Мы вчера уже поздно закончили переговоры с нашими топливными компаниями, которые занимаются продажей в розницу бензина и дизеля. Пришли к соглашению – спасибо руководителям, спасибо учредителям»,— рассказал Сергей Аксенов.

В течение следующей недели стоимость литра дизеля и 92-го бензина обещают снизить еще на рубль. При этом цена литра 95-го бензина останется неизменной. Минфин России, по словам господина Аксенова, не поддержал идею компенсации затрат на топливо сельхозпроизводителям, о которой говорилось ранее.

Вячеслав Рыжков

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