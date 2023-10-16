В Приморье в ДТП с туристическим автобусом погибли два человека

В Хасанском районе Приморского края туристический автобус, возвращавшийся из Китая в Уссурийск, попал в аварию. В результате, по предварительным данным, два человека погибли.

«Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших»,— сообщило министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края.

Всего в автобусе находились 48 человек. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщил «РИА Новости», что пассажирами были россияне.

На место ДТП выехали спасатели и пожарные, медики, наряд ДПС.

Алексей Чернышев, Владивосток