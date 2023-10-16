Полиция возбудила дело после нового обстрела автобуса в Ярославле

Отдел полиции по Красноперекопскому району Ярославля возбудил уголовное дело по факту обстрела рейсового автобуса. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 15 октября на остановке «Большие Полянки» неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического оружия в автобус, разбив стекло двери и ранив прохожего. Об этом рассказал владелец автобуса.

«Прокуратурой Красноперекопского района г. Ярославля признано законным возбуждение районным отделом полиции уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) по факту повреждения пассажирского автобуса ООО "Гирфтранс"»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В сентябре по факту обстрелов автобусов перевозчиков ООО «Стартранс» и ООО «Гирфтранс» также было возбуждено уголовное дело, подозреваемым по которому проходит 15-летний подросток.

Антон Голицын