В Ярославле при обстреле автобуса пострадал человек

В Ярославле 15 октября в автобус перевозчика ООО «Гирфтранс» выстрелили, в результате чего разбилось стекло двери и пострадал человек. Полиция начала проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Хасьятулла Гирфанов / «Вконтакте» Фото: Хасьятулла Гирфанов / «Вконтакте»

О происшествии сообщил руководитель компании ООО «Гирфтранс» Хасьятулла Гирфанов в соцсетях. Он рассказал, что неизвестный в 18:20 на остановке «Большие полянки» несколько раз выстрелил из пневматического оружия в автобус. В транспорте разбилось стекло двери. Кроме того, пострадал прохожий. По словам господина Гирфанова, пуля попала ему в ногу.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. «Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному инциденту»,— говорится в сообщении полиции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре по факту обстрелов автобусов перевозчиков ООО «Стартранс» и ООО «Гирфтранс» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ущерб предварительно оценивали в 1 млн руб., а подозревали в хулиганстве 15-летнего подростка.

Алла Чижова