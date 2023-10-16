Пожар в автосервисе в Купчино тушили по второму номеру сложности

В ночь на 16 октября спасатели тушили крупный пожар во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, информация о возгорании по адресу: улица Фучика, д. 19 поступила на пульт дежурного накануне вечером в 19:10. В помещении автосервиса размерами 1540 метров происходило горение обстановки на площади 600 кв. метров.

Спустя менее получаса пожару был присвоен дополнительный №1 БИС, а чуть позднее — повышенный ранг №2. Окончательно с возгоранием удалось справиться лишь в 00:18.

Огонь тушили более 50 человек и 15 единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

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