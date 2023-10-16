Сын основателя «Вим-Билль-Данна» вышел из капитала «Аква Инвест»

Михаил Якобашвили, сын предпринимателя Давида Якобашвили, основавшего «Вим-Билль-Данн», вышел из капитала холдинга «Аква Инвест». Ему принадлежала доля в 33,33%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

«Михаил Якобашвили продал свою долю в "Аква Инвесте" российскому инвестору. Стратегия построения лидера рынка остается прежней»,— сказал агентству представитель ПАО АФК «Система» (владеет 33,33% «Аква Инвеста»).

Новым совладельцем «Аква Инвеста» стало ООО «Казбек Инвест», зарегистрированное в марте. Бенефициаром компании является Михаил Мирзоев. Учредитель и бывший владелец — Егор Логинов, который также учредил «Аква Инвест» в 2017 году и до 2019 года был совладельцем компании, передает «Интерфакс».

«Аква Инвесту» принадлежит 75% ООО «Холдинг Аква», которое производит минеральную воду «Ессентуки», «Нарзан» и «Архыз VITA», а также 100% ООО «КМВ-Вода», ООО «Тэсти» и ООО «Холод-Розлив». Михаил Якобашвили стал совладельцем «Аква Инвеста» в 2019 году.

Эрдни Кагалтынов