В Петербурге снизилось производство пива и газировки

С января по август 2023 года в Санкт-Петербурге на 4,5% снизилось производство пива и на 6,7% — безалкогольных напитков. Такие данные за указанный период времени приводит Петростат.

Как пишет РБК-Петербург со ссылкой на основателя проекта Beer Family Project Николая Митчина, главной причиной такого падения эксперты называют рост потребления водки и расширение сегмента «серых» продаж алкогольных напитков. По мнению господина Митчина, на снижение объемов производства пива также оказали влияние государственные методы регулирования.

По данным Петростата, рост потребления водки в Петербурге и Ленобласти с начала года составил 12,9% и 8,3% соответственно.

Ранее сообщал «Ъ-СПб», в Петербурге за девять месяцев 2023 года также снизилось производство нескольких категорий продовольственных продуктов, включая творог, сыр и рыбные консервы.

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