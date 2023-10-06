В Петербурге упало производство сыра, творога и рыбных консервов

В Санкт-Петербурге за девять месяцев 2023 года снизилось производство нескольких категорий продовольственных продуктов: творога сыра, рыбных консервов и пива, следует из данных Петростата.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сыров и творога снизилось на 13,9%, переработанной и консервированной рыбы — на 9,6%, безалкогольных напитков — на 6,7%, пива — на 4,5%.

Другие категории, напротив, стали производить в большем объеме. Производство мясных и содержащих мясо полуфабрикатов выросло в 1,6 раза, колбасных изделий — увеличилось на 18,9%, кисломолочных изделий — на 19,7%, кондитерских изделий — на 13,2%.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», оборот розничной торговли в городе в августе вырос на 20% — до 203,9 млрд руб.

За первые восемь месяцев 2023 года оборот розницы составил 1 472 млрд рублей, что на 5,6% больше показателя за аналогичноый период 2022 года.

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