Ямал занял первое место среди регионов России по доходам населения

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место среди всех регионов России по уровню доходов населения. Среднедушевые доходы в регионе превышают 140 тыс. руб., что на 13,2% больше, чем было год назад. По данным «РИА Новости», жители Ямала в месяц могут приобрести около шести фиксированных потребительских наборов.

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) в топ-10 также попал Ханты-Мансийский автономный округ, где среднедушевые доходы населения составляют 70 тыс. руб. (+10% за год). Свердловская область оказалась на 12 месте — 51,3 тыс. (+10,5%), Тюменская область заняла 30-е место — 40,9 тыс. руб. (+13,5%).

Среди всех регионов России в топ-10 по доходам населения также вошли Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область, Москва, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Республика Татарстан и Московская область. Последние места заняли Карачаево-Черкесская Республика и Республики Ингушетия и Тыва.

Напомним, по итогам 2022 года ЯНАО занял первое место в рейтинге по материальному благополучию регионов страны. Ямал единственный набрал 100 итоговых баллов, как и в 2021 году.

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