В Оренбуржье заработала «горячая линия» по вопросам отопления

«Горячая линия» по вопросам теплоснабжения начала работу в Оренбургской области в понедельник, 16 октября. Ее организовала региональная прокуратура, сообщает надзорный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ежедневно, на протяжении всего отопительного периода, жители региона могут обратиться в надзорный орган и сообщить о нарушениях при организации подачи тепла в многоквартирные дома»,— говорится в сообщении.

Звонки на «горячую линию» на тему отопления принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (MSK+2). Перерыв с 13:00 до 13:45.

Перед отопительным сезоном регион подготовил систему ЖКХ к зиме. Работы проводились с мая текущего года.

Георгий Портнов