В Оренбуржье заработала «горячая линия» по вопросам отопления
«Горячая линия» по вопросам теплоснабжения начала работу в Оренбургской области в понедельник, 16 октября. Ее организовала региональная прокуратура, сообщает надзорный орган.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Ежедневно, на протяжении всего отопительного периода, жители региона могут обратиться в надзорный орган и сообщить о нарушениях при организации подачи тепла в многоквартирные дома»,— говорится в сообщении.
Звонки на «горячую линию» на тему отопления принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (MSK+2). Перерыв с 13:00 до 13:45.
Перед отопительным сезоном регион подготовил систему ЖКХ к зиме. Работы проводились с мая текущего года.