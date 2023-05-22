Оренбуржье начало подготовку ЖКХ к зиме

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зиме 2023 – 2024 года стартовала в Оренбургской области после окончания отопительного сезона. Об этом сообщает региональное правительство.

«Результаты уже есть – завершили работы на первых пяти объектах»,– говорится в сообщении.

Фото: Правительство Оренбургской области

В частности, в поселке Привольный Илекского района построена новая система теплоснабжения для детского сада. Старая котельная была изношена более чем на 70%.

Также в Новопокровке в Кувандыке была оборудована современная теплогенераторная. Прежняя котельная функционировала в селе свыше 30 лет.

Ранее отопительный сезон завершился в Самаре и области. Тогда же стартовала подготовка региональной системы ЖКХ к зиме.

Георгий Портнов