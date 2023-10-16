«Повелитель ветра» вновь возглавил российский кинопрокат в уикенд
Фильм «Повелитель ветра» о российском путешественнике Федоре Конюхове стал лидером кинопроката в России и СНГ второй уикенд подряд. Он собрал с момента премьеры 260 млн руб., сообщил kinobusiness.com.
Лидеры кинопроката 12–15 октября:
- «Повелитель ветра» — 100,6 млн руб. (всего — 260 млн руб.);
- «Смешарики снимают кино» — 53,3 млн руб.;
- «Вася не в себе» — 46,6 млн руб.;
- «Баба Яга спасает мир» — 17 млн руб. (564,2 млн руб.);
- «Выжившая» — 16,6 млн руб.
Выручка субботы, 14 октября, стала лучшей для российских кинотеатров больше чем за пять месяцев. В первой четверке оказались отечественные проекты. Кассовые сборы за уикенд будут на 46–47% больше, чем за аналогичный период год назад.
О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «Заветренное поведение».