«Повелитель ветра» вновь возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Повелитель ветра» о российском путешественнике Федоре Конюхове стал лидером кинопроката в России и СНГ второй уикенд подряд. Он собрал с момента премьеры 260 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 12–15 октября:

«Повелитель ветра» — 100,6 млн руб. (всего — 260 млн руб.);

«Смешарики снимают кино» — 53,3 млн руб.;

«Вася не в себе» — 46,6 млн руб.;

«Баба Яга спасает мир» — 17 млн руб. (564,2 млн руб.);

«Выжившая» — 16,6 млн руб.

Выручка субботы, 14 октября, стала лучшей для российских кинотеатров больше чем за пять месяцев. В первой четверке оказались отечественные проекты. Кассовые сборы за уикенд будут на 46–47% больше, чем за аналогичный период год назад.

О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «Заветренное поведение».

Леонид Уварчев